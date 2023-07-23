شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تعود للغناء بالخليجى فى أغنية "فخامة معاليك" وتصورها كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة اللبنانية نوال الزغبي للغناء باللهجة الخليجية خلال أغنية جديدة بعنوان "فخامة معاليك" تستعد لطرحها في موسم الصيغ، ومن المقرر أن تصور نوال الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي يعمل على إعداد ستوري بورد مختلف وجديد يتناسب مع أجواء الأغنية.

أغنية "فخامة معاليك" كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" في شهر مايو الماضى، وهى من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد وتقول كلماتها:

إنت بغرامك هالقلب صايب

دايب عليك وآخ شو دايب

لو يجمعو قلوب الدني بإيدي

غيرك ما برضى أي بدل غايب

حدّك أنا بدّي العمر كفّي

إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي

زايد جمالك وبحياتي صار

ساحر غلبني بلعبة الخفّة

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو

بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا

إنو ما أوقع بالعشق لمّا

لاقي حبيب بهالدني لكن

وقعت وعقلبي ما حدا سمّا

بتعرف ب إنو عيوني بتحبك

كل ما شافوك بصير بتلبّك

بتعرف بإني صرت مغرومي

بشكلك وروحك يا حلو وقلبك

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو