شكرا لقرائتكم خبر عن غيرانة منها.. جينيفر لوبيز مستاءة من الاهتمام الزائد بـ بيونسيه وبن أفليك متورط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن استيائها من تلقى بيونسيه كل الاهتمام خلال حفل مايكل روبين، يوم 4 يوليو، حيث أكد مصدر مقرب أن "جى لو" وبيونسيه وأزواجهما حضرا الحدث، وأن جينيفر كانت مستاءة.

وحسب ما نشره موقع geo.tv، كشف المصدر عند مناقشته حول علاقتهما "لقد تبادلوا المجاملات ثم حافظوا على مسافة كاملة"، وأضاف المصدر: "كان الجميع يهتم بشكل أساسى بـ بيونسيه ويثيرون ضجة حولها أكثر من جينيفر، ولقد شعرت دائمًا بالمنافسة تجاهها."

وفقًا للمصدر، لم تعجب جينيفر لوبيز بالأمر خاصة عندما شاهدت زوجها بن أفليك يقدر بيونسيه أكثر هو أيضًا، وأضاف المصدر أن الأمور أصبحت محرجة بشكل متزايد مع مرور الساعات، والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تدخل فيها نجمة Hustlers فى عداء مفتوح مع أحد أقرانها فى صناعة الموسيقى.



جينفر لوبيز وبيونسيه

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن جينيفر لوبيز وبن أفليك، احتفلا – فى وقت سابق - بعيد زواجهما الأول بطريقة مختلفة برفقة المقربين منهما، بداية الاحتفال كانت بتناول الثنائى وجبة الغذاء فى بيفرلى هيلز بحضور صامويل (ابن بن أفليك البالغ من العمر 11عامًا)، وإيمى وماكسيمليان (وهما توْأَما جنيفر البالغان من العمر 15عامًا)، حسبما ذكر موقع الديلى ميل.

وظهرت جنيفر بفستان بطبعات "بيزلي"paisley باللونين الأحمر والأبيض، فيما اختارت حذاء بلاتفورم أبيض من "جوتشي"، وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وحملت حقيبة كروس من "شانيل"، كما تزينت بقلادات مكونة من طبقات.

أما بن أفليك، الذى اصطحب أفراد عائلته لتناول الطعام فى سيارته الزرقاء موديل "فورد برونكو"، فظهر بقميص أبيض مزود بأزرار وبنطلون جينز داكن، فيما انتعل حذاء "أكسفورد" بنيًّا.

وظهر أطفال الزوجين بإطلالات كاجوال، حيث مال صامويل لمطابقة التيشيرت الأحمر الذى كان يرتديه مع البنطلون والحذاء الرياضي، بينما ارتدت إيمى هودى أسود نسَّقته مع شورت جينز وحذاء كونفيرس، واختار ماكسيميليان أن يظهر بملابس مماثلة، وبدوا جميعًا بمظهر أنيق متناسق.