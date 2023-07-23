شكرا لقرائتكم خبر عن العندليب وكوكب الشرق أبرزهم.. مطربون احتفلوا مع المصريين بثورة 23 يوليو بأغنياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي تعد من أهم الثورات التي حدثت في تاريخ مصر، ولم يغفل الفن على المشاركة في هذا الحدث كعادته فقدم عدد من الأغانى والقصائد ما زال يتغنى بها المصريون فهى أغانى لها طابع خاص وتبعث الحماس بداخلهم وهناك عدد من الفنانين غنوا هذه الأغانى لعل أبرزهم العندليب عبد الحليم حافظ.

4 أغانٍ للعندليب عبد الحليم حافظ

العندليب عبد الحليم حافظ أكثر من غنى لثورة 23 يوليو، حيث كان يحرص أن يقدم أغنية جديدة في كل عيد للثورة حيث قدم 4 أغنيات هم، "احنا الشعب" والتي قام بغنائها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأغنية من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، أما الأغنية الثانية فهى "حكاية شعب" والتي غناها العندليب خلال الاحتفال بعيد الثورة وكتب كلماتها أحمد شفيق ولحنها كمال الطويل.

أما الأغنية الثالثة فكانت بعنوان "ثورتنا المصرية" وهى من الأغانى التي غناها العندليب في عيد الثورة والأغنية من كلمات مأمون الشناوى وألحان رؤوف ذهنى، أما الأغنية الرابعة فكانت بعنوان "بستان الاشتراكية"، وهى من كلمات صلاح جاهين وألحان محمد الموجى.

كوكب الشرق أم كلثوم

غنت السيدة أم كلثوم كوكب الشرق العديد من الأغنى في أعيد الثورة تمجيدا في ثورة 23 يوليو، لعل أبرز هذه الأغانى أغنية "على باب مصر" التي قدمتها عام 1964، وهى من كلمات كامل الشناوى وألحان محمد عبد الوهاب، كما قدمت أغانى اخر هي، "يا جمال يا مثال الوطنية" و "حبيب الشعب" التى قدمتها بعد تنحى جمال عبد الناصر، وأغنية "بعد الصبر ما طال".

محمد عبد الوهاب

الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب يعد من أبرز الفنانين الذين غنوا لجمال عبد الناصر حيث قدم أوبريت "ناصر كلنا بنحبك" بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية وقدم ايضاً أغنية بعنوان "أكبر حب" طالب من خلالها عبد الناصر بالتراجع عن قرار التنحى وأغنيات أخرى كثيرة ولكن يظل أوبريت الجيل الصاعد الذى لحنه عبد الوهاب وتلحينه، من أشهر الأعمال الغنائية التى قدمها للرئيس الراحل.

ليلى مراد

وضعت الفنانة الراحل ليلى مراد بصمتها الفنية في إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث قامت بغناء "نشيد التحرير"، وأهم عباراته "على الإله القوى الاعتماد".

عبد الغنى السيد

أحيا عبد الغنى السيد ذكرى الثورة على طريقته الخاصة واختار أن يجسد فرحة الفلاح بحصوله على الأرض الزراعية كأحد نتائج الثورة فغنى "اديتنى الثورة 5 فدادين" فى أنشودة مبهجة معبرة عن الفرحة بنتائج الثورة الوطنية.