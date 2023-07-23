شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية بتونس تكرم أحمد سعد وتمنحه بطاقة شرفية على هامش قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت نقابة المهن الموسيقية بدولة تونس النجم أحمد سعد، ومنحته بطاقة انخراط شرفيه في النقابة، وذلك على هامش إحيائه حفلاً غنائيًا في مهرجان قرطاج الدولى في دورته الـ 57.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، صور التكريم بحضور النقيب ماهر الهمامي والفنان أنيس الخماسي، معلقة: استقبال الفنان المصري أحمد سعد، وفي حضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي كلمته لوسائل الإعلام، أعرب الفنان أحمد سعد عن حبه واحترامه للشعب التونسي، وقد تم تكريمه وتسليمه بطاقة شرفية في النقابة.

وقال أحمد سعد أثناء التكريم: دي هدية وقيمة قيمة غير عادية بالنسبة لي وشكرًا جدًا جدًا للنقيب وشكرًا للتونسيين ودعمكم وحبكم وووقفتكم معايا وإن شاء الله اقدملكم حاجات حلوة.



احمد سعد

مؤخرا، طرح النجمان أحمد سعد وروبى مفاجأتهما الجديدة فيديو كليب أغنية "يا ليالى"، على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد .

وروج النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، لأغنيتهما الجديدة "يا ليالى" وقاما بطرح مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل الجمهور بالعديد من التعليقات الإجابية، والإشادات التى أكدت حماسهم الشديد، لمشاهدة ومتابعة الفيديو كليب الجديد .