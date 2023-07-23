شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يعيش قصة حب مع بشرى فى فيلم أولاد حريم كريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم مصطفى قمر طرح فيلمه الجديد أولاد حريم كريم الذى يعد الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"، حيث انتهى قمر من تصويره مؤخرًا، ومقرر طرحه نهاية شهر الشهر المقبل وتحديدًا يوم 24 أغسطس، وتشهد أحداث الجزء الثانى دخول مصطفى قمر في قصة حب مع بشرى التى انضمت لأبطال الجزء الثانى لتقديم شخصية جديدة على الأحداث.



مصطفى قمر وبشرى

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.

يذكر أن فيلم حريم كريم تم عرضه منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.



كواليس فيلم اولاد حريم كريم



بشرى مع مصطفى قمر