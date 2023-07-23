شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم السينما بالزى العسكرى بعد ثورة 23 يوليو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "نجومنا فى الملابس العسكرية" نشرت مجلة الكواكب فى عدد 20 أغسطس 1952، تقريرًا حول نجوم الزمن الجميل الذين ارتدوا البذلة العسكرية بعد قيام ثورة يوليو.

ونشر التقرير مع الإقبال الكبير للتطوع فى الجيش المصرى، ليحقق كل منهم أمنيته بأن يكون فى الجيش المصرى، وكان أبرز النجوم الذين ارتدوا الزى العسكرى - بحسب التقرير - أنور وجدى ويوسف وهبى وفريد الأطرش ويحيى شاهين ومحسن سرحان ومحمود المليجى.

وجاء فى التقرير المدعوم بالصور:

كان الأستاذ يوسف وهبى قد فكر فى إخراج فيلم عن الحياة العسكرية، ولكنه وجد معارضة شديدة فى العهد البائد، ولما لم يتمكن من تحقيق فكرته عدل عنها، واكتفى بالظهور فى عدة أفلام بالملابس العسكرية. وكان يضيف إلى الحوار بعض الكلمات الوطنية التى يتحدث فيها عن الجيش الباسل.

فريد الأطرش: لا عجب إذا أحب هو أيضًا حياة الجندية، فهو من أبناء جبل الدروز المشهورين بحبهم للكفاح، وها هو ذا يحقق أمنيته بدور جندى فى فيلمه الأخير.

أنور وجدى: كان أنور وجدى فى بدء حياته الفنية متخصصا فى أدوار الضباط الشبان، وهو يقول أن إعجابه بهذه الأدوار جعله يفكر فى اعتزال التمثيل والالتحاق بالكلية الحربية.

محمود المليجى: اختاره بدرخان فى فيلم مصطفى كامل لتمثيل شخصية الملازم على كامل شقيق الزعيم، وقد رحب بالدور لأنه كان يحب مصطفى كامل.

يحيى شاهين: واختير يحيى شاهين ليقوم بدور البطولة فى فيلم "زينب".. وهو دور جندى فى الجيش، وقد صرح يحيى أن الشىء الوحيد الذى ندم عليه هو أنه أعفى من الخدمة العسكرية بسبب ظروفه العائلية، وتراه هنا فى أحد مواقف الفيلم مع بطلته راقية إبراهيم.

محسن سرحان: كانت أمنيته أن يصبح ضابطا بحريا، ولكن الظروف حالت بينه وبين تحقيق أمنيته فى حياته الخاصة، ولكنها شاءت لأمنيته أن تتحقق فى فيلم "حبيبتى سوسو".