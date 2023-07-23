عيد ميلاد توم كروز العرب.. أحمد عز يصدم الجميع بعمره الحقيقي ومهنته قبل التمثيل: “معقولة انه في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 11:52 مساءً - يحل اليوم عيد ميلاد واحدًا من الفنانين القلائل الذين استطاعوا بفنهم أن يحجزوا لأنفسهم مكانًا بين النجوم الكبار عبر تاريخ الفن المصري، إنه الفنان أحمد عز الذي استطاع أن يسطر لنفسه تاريخًا كبيرًا يمتد لمستقبل مشرق في انتظاره، يستمر في رسمه بأفضل شكل ممكن.

عيد ميلاد أحمد عز

ومما لا شك فيه أن الفنان أحمد عز يعتبر من أبرز نجوم شباك التذاكر في السينما خلال السنوات الأخيرة، إذ حصدت أفلامه الأخيرة أعلى الإيرادات في السينما وحققت أرقاماً قياسية، ونجاحًا ضخمًا يليق بـ “توم كروز العرب” كما يلقبه بعض محبيه.

عمر أحمد عز الحقيقي

ويكمل الفنان المصري أحمد عز اليوم عامه الـ52، فهو من مواليد 23 يوليو 1971، الأمر الذي لم يتوقعه عدد كبير من الجمهور، خاصة أن “عز” يتمتع بملامح ولياقه شبابية عاليه تجعله يبدو أصغر سنًا.

مهنة أحمد عز قبل التمثيل

وعمل “عز” بمجال الفنادق لم ينسه حلمه بالتمثيل، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء على أمل أن تفتح له أبواب السينما، لكنّه اكتشف أن ذلك العمل لا يكفي، فبدأ بالتردّد علي مكاتب الإنتاج بحثًا عن فرصة حتى ذهب لمكتب المخرجة إيناس الدغيدي فرشّحته لدور صغير في فيلم كلام الليل ولكنها لفتت نظره إلى ضرورة دراسة التمثيل.

مشوار أحمد عز

حرص “عز” على تقديم العديد من الأدوار المتنوعة المختلفة التى أعطته عمرًا أطول فى السينما وجعلته من النجوم الأكثر ثباتًا على عرش النجومية والأكثر غزارة سينمائية، حتى وصل الأمر أن الجمهور ينتظر أفلامه بفارغ الصبر، والحقيقة أن موهبة أحمد عز لم تتوقف عند الأكشن والأعمال الاثارة والتشويق والغموض، بل أمتدت أيضًا إلى الكوميديا، فهو يتمتع بخفة ظل مميزة.

شارك أحمد عز بعد ذلك بأدوار صغيرة فى أكثر من عمل حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عندما أسندت إليه المخرجة إيناس الدغيدى فى عام 2001 دور البطولة إلى جانب هند صبري في فيلم “مذكرات مراهقة”، ومن بعده جاءت انطلاقته الكبيرة في مسلسل “ملك روحى” أمام النجمة يسرا عام 2003، والذي قدّمه للجمهور بأفضل صورة ممكنة.

أعمال أحمد عز

استمرت انطلاقة أحمد عز في الأعمال الفنية خلال العامين التاليين حيث شارك عام 2004 في ثلاثة أفلام متتالية هي “يوم الكرامة” و “حب البنات” و”سنة أولى نصب”، وبعدهم شارك في فيلم “الباحثات عن الحرية” في دور بعيداً عن الرومانسية التي عرف بها، ليتجه بعد ذلك إلى أدوار الأكشن والتشويق في أولى بطولاته المطقة فيلم “ملاكى إسكندرية”.

اختار أحمد عز أن يكون نجماً سينمائياً وانطلق في البطولات السينمائية بعد ملاكى إسكندرية مقدماً أفلام “الرهينة” عام 2006، “الشبح” عام 2007، “مسجون ترانزيت” عام 2008، “بدل فاقد” عام 2009، “365 يوم سعادة” عام 2011، “حلم عزيز” عام 2012، “المصلحة” عام 2012، “الحفلة” عام 2013، “ولاد رزق” عام 2015، “الخلية” عام 2017، “ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض” عام 2019، “الممر” عام 2019، “العارف” عام 2021، “الجريمة” عام 2022، وأخيراً “كيرة والجن” الذى عرض مؤخرا .

أصبح أحمد عز واحداً من أبرز نجوم شباك التذاكر في السينما خلال السنوات الأخيرة، اذ حصدت أفلامه الأخيرة أعلى الإيرادات في السينما وحققت أرقاماً قياسية، أما في الدراما فيكتفى عز بتقديم مسلسل كل عامين أو أكثر حيث أنه خلال مشواره قدم مسلسلات “الأدهم” عام 2010، “الاكسلانس” عام 2014، “أبو عمر المصرى” عام 2018، “هجمة مرتدة” عام 2021، و”الاختيار – القرار” عام 2022.

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