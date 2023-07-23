في عيد ميلاد سمية الألفي.. 4 أزواج في حياتها بينهم مطرب مصري شهير يصغرها بـ 7 سنوات!! (تعرّف عليهم بالصور)

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 11:52 مساءً - يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة سمية الألفي؛ وهي واحدة من أبرز نجمات جيلها والده الفنان أحمد الفيشاوي وزوجة الراحل فاروق الفيشاوي.

وسيرصد موقع “الخليج 365” أبرز محطات من حياة النجمة المصرية ذات الـ70 عامًا وعدد زيجاتها وأعمالها الفنية.

زيجات سمية الألفي

سمية الألفي، تزوجت أول مرة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي و لها منه ولدان الفنان الشاب أحمد الفيشاوي و”عمـر الفيشاوي” البعيد تماماً عن الساحة الفنية. وبعد طلاقها من أبو إبنيها تزوجت بالملحن مودي إمام

صورة نادرة تجمع الفنانة “سمية الألفي” مع طليقها الثالث المخرج “جمال عبد الحميد وطليقها الرابع المطرب ” مدحت صالح”

ثم بالمخرج جمال عبد الحميد والمطرب مدحت صالح، الذي يصغرها بسنوات وعدد آخر من الزيجات الغير مُعلن عنها والتى دامت لفترات قصيرة جدا، ثم عادت لزوجها الأول وحب حياتها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

سمية الألفي وطليقها الثالث المخرج جمال عبد الحميد

وعلى الرغم من تكرار زيجاتها لكن الفنانة سمية الألفي اعترفت بأن فاروق الفيشاوي هو حب عمرها، وبأنها كانت تتغاضى عن خيانته لها لأنها لم ترغب في أن تنهار أسرتها، كما اعترفت في مقابلة تلفزيونية بأنها أجهضت 12 مرة، ولكنها كانت تصر على الحمل لأنها كانت تحب الأمومة.

سمية الألفي وطليقها الرابع المطرب مدحت صالح

الملحن المصري “مودي إمام” الطليق الثاني للفنانة سمية الألفي

بدايات سمية الألفي

يُذكر عن الفنانة القديرة سمية الألفي، أنها ممثلة مصرية من موليد 23 يوليو 1953. حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة. وبدأت العمل في مجال التمثيل والفن خلال فترة سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أبرز أعمال سمية الألفي

شاركت الفنانة القديرة سمية الألفي بعدة أعمال ولكن اشتهرت بالحاجة سيدة أو الضرة المفترية التي سببت أذي لضرتها في مسلسل “ العطار وسبع بنات”

شاركت سمية الألفي مع زوجها السابق الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي في عدة أعمال من بينهم كنارياه وشركاه، القرداتي والطوفان، على الرغم أنها كانت تجمعهم قصة حب وزواج دام أكثر من ١٦ عام ألا أنهم كانوا لا يجتمعان في أعمال كثيرة مثل غيرهم من الفنانين والفنانات المتزوجين.

شاركت الألفي بأكثر من 120 عمل سينمائي ودرامي ومسرحي أبرزهم على باب زويلةو الشاطئ المهجور والكداب وقطار منتصف الليل وعيب يا لولو يا لولو عيب وبستان الشوك وأفواه وأرانب وأذكياء لكن أغبياء وقلبي على ولدي وو كاملة البلح وأيوب البحر وأرزاق وشاطئ الحظ ورحلة عيون والمجهول وعلي بيه مظهر وال 40 حرامي.

الخليج 365

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