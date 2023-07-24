بطلة ستار أكاديمي “نسمة محجوب”.. تخسر الكثير من الوزن الزائد وتُشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة | شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:54 صباحاً - أحيت الفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا بختام المهرجان الصيفي بالإسكندرية، وظهرت نسمة محجوب بإطلالة مميزة بفستان منقوش مفتوح من الأكتاف وطويل وبسيط.

واعتمدت نجمة “برنامج ستار اكاديمي” نسمة محجوب تسريحة شعر بسيط بشعر كيرلي ومموج الذي اعتمدته في السنوات الأخيرة.

أحدث إطلالة لـ نسمة محجوب

وأبرز الفستان خسارة وزن نسمة محجوب الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وجمعت نسمة بين الطرب والغناء في حفلها.

نسمة محجوب خلال حفلها الأخير بمدينة الإسكندرية

نسمة محجوب في أحدث إطلالتها

نسمة محجوب: أهل الإسكندرية جمهوري المفضل

قالت المطربة نسمة محجوب، إن أهل الإسكندرية هم جمهورها المفضل، مضيفة أنهم يطلبون منها دائما سماع أغنية «حب أخوات»، لافتة إلى أنها تحاول الحديث عبر أغانيها عن اتجاه مختلف حول بعض الأحاسيس والمشاعر.. على غرار أغنيتها «حب أخوات، مستغربة» وذلك بهدف مناقشة فكرة أو حالة معينة.

نسمة محجوب خلال الحفل

أضافت «محجوب» في تصريحات صحفية على هامش حفلها بدار أوبرا الإسكندرية مساء أمس، ضمن ختام مهرجان الموسيقى الصيفي، أنها تعمل على عدد من الأغاني الجديدة، واحدة منها تتحدث عن حلاوة الصورة التي تضم مجموعة يحبون بعضهم البعض، مشيرة إلى أنها تعود لتقديم أغنية عاطفية بعد سنوات من الغياب عن ذلك الاتجاه.

نسمة محجوب: الغناء باللغة العربية أصعب من الإنجليزية

أكدت نسمة محجوب أن إجادتها الغناء باللغتين العربية والإنجليزية جاء بمحض الصدفة، كونها تربت على الأغاني العربية، بينما في مرحلة المراهقة اتجهت إلى سماع الأغاني الإنجليزية، وهو ما منحها القدرة على الغناء باللغتين، مشيرة إلى أن الغناء باللغة العربية هو الأصعب بالنسبة لها.

كانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، اختتمت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، بالحفل الذي اقيم على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وغنت خلاله نسمة محجوب، بمصاحبة فرقتها نخبة من الأعمال الغنائية العربية، منها: (ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل- قدك المياس، هتقوللي إيه، حب أحوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود ومن المؤلفات الغربية لا أحد، أوراق الخريف).. وغيرها.

وكانت الساحة الخارجية للمسرح شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور احمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الإسباني وعدد من ألحان الموسيقى العربية الشهيرة.

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