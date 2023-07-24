ندى الكامل برفقة ابنتها الشابة.. ظهور لافت لـ طليقة أحمد الفيشاوي | شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 12:54 صباحاً - نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من أحدث ظهور لها وذلك عبر خاصية الاستوري.

ندى الكامل وابنتها الشابة

ظهرت ندي الكامل في الصورة برفقة ابنتها وهي تحضنها وارتدت إطلالة كاجول جذابة فارتدت تيشرت من اللون الأسود وبنطلون من نفس اللون واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم، وظهرت ابنتها بنفس إطلالة والدتها.

ندى الكامل مع ابنتها في أحدث ظهور لها

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد من متابعي السيدة ندي الكامل، مشيرين أنهم لم يتوقعوا وجود ابنه لها بهذا العمر.

من هي ندى الكامل؟

يُذكر أن ندي الكامل هي واحدة من أشهر سيدات الأعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري اشتهرت ندي الكامل بشكل كبير من بعد زواجها من أحمد الفيشاوي.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ندى الكامل وعمر كمال

انتشرت شائعات كبيرة حول ارتباط ندي الكامل وعمر كمال بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي لكنها حتى الآن لم تكشف حقيقة ما يتردد حول علاقتهما.

ندى الكامل سبق وأثارت، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها: “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”، كما تداولت بعض الأخبار مؤخرا، حول زواج الثنائي ندى الكامل وعمر كمال، وذلك بعد انتشار صورة للأخير مع الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل.

منشور عمر كمال

وكتب عمر كمال منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إمبارح شُفت صديقي الدكتور أسامة قابيل، بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة، وأخدنا صور عادية بعد القعدة، وكان لابس اللبس الأزهري الجميل لأنه بعد شغله، الناس في لحظة ربطت ده إنه كتبت كتابي وبحاجات شخصية في حياتي، مع إنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها”.

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