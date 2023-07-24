شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل راغب علامة بمهرجان قرطاج الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان قرطاج الدولي عن نفاد تذاكر حفل راغب علامة ضمن فعاليات المهرجان، وهو الحفل الذي سيقام يوم 5 أغسطس المقبل.

وفي سياق مختلف أتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة لحجز حفل النجم راغب علامة، المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، يوم الجمعة 28 يوليو الجاري، بمنطقة أرينا العلمين، ومن المقرر أن يقدم النجم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.