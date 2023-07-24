شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزواج فى حياة جينيفر لوبيز أقصرها لمدة عام واحد فى عيد ميلادها الـ 54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 24 من يوليو مع عيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ 54، ولا تزال إلى الآن في أوج نجوميتها وخلال السطور التالية نسلط الضوء على حكاية زواج jennifer lopez أربع مرات في حياتها، إذ سبق وارتبطت بكثيرين إلا أن 4 رجال فقط هم من دخلوا معها قفص الزواج.

تزوجت جينيفر لوبيز للمرة الأولى من الممثل الكوبي أوجاني نوا عام 1997، ولم يكمل زواجهما عاما واحدا، حيث انفصلا في يناير من عام 1998.



كريس جود وjennifer lopez

وبعدها فى عام 2001 تزوجت jennifer lopez من الممثل كريس جود، ولكنهما تقدما بطلب الطلاق في يونيو 2002، ثم بدأت لوبيز بمواعدة الممثل بن أفليك في عام 2002 وأعلنا خطبتهما في نوفمبر من نفس العام، لكنهما انفصلا في يناير 2004.



لوبيز وانتونى

ثم تزوجت جينيفر من المغني مارك أنتوني وانفصلا في عام 2014، لتعود بعد ذلك إلى بن افليك عقب 18 عام من انتهاء علاقتهما، ليتزوجا في ولاية نيفادا الأمريكية.