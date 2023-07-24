عاجل.. تطور جديد في قضية زوج المطربة بوسي واتهامه بتشكيل عصابي خطير “تفاصيل”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:48 صباحاً - أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة بزينهم، “ه. ر” زوج المطربة بوسي؛ وآخرين لاتهامه بتشكيل عصابي وسرقة شيكات من طليق الفنانة لمحكمة الجنايات المختصة

كان “ف. ا” طليق المطربة بوسي؛ تقدم ببلاغ اتهم خلاله زوج المطربة الحالي بالسرقة والخطف في القضية رقم 2409 لسنة 2023 جنح المقطم.

قرار عاجل بشأن زوج الفنانة بوسي

وبعد إجراء التحريات والتحقيقات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على “ه. ر” زوج المطربة في لاتهامه بالاستيلاء على شيكات وإيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة، إلا أنه تفاجأ بقيام 3 أشخاص بالاستيلاء على الشيكات التي كانت بحوذته منه وفروا هاربين، وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضرا بالواقعة.

محضر رسمي

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من موكل طليق المطربة ويدعى فطين، ويعمل منتجًا فنيًّا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق وأن اتفق زوجها على سدادها وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

من هو هشام ربيع؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

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