بعد غياب طويل.. مي عز الدين تظهر على السوشيال ميديا بـ فيديو طريف.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحها!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:48 صباحاً - تغيب الفنانة مي عز الدين عن جمهورها منذ فترة طويلة، لا تنشر أي صور وفيديوهات ولا تظهر في البرامج التليفزيونية رغم مشاركتها في موسم رمضان 2023.

لكن يبدو أن مي قررت أن تقطع غيابها وتعود لجمهورها بفيديو طريف نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لـ مي عز الدين

ونشرت مي عبر التيك توك مقطع فيديو تمثيلي طريف بصوت في الخلفية لطفل، وبدت على طبيعتها في المنزل بملابس كاجوال وبمكياج خفيف.

مي عز الدين في أحدث ظهور لها

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الطريف وعبروا عن سعادتهم الكبير من عودةمي إلى السوشيال ميديا، بعد فترة من الغياب، معبرين عن اشتياقهم لها، وتساءلوا عن سبب غيابها منذ شهر رمضان الماضي، حيث كانت تستخدم صفحاتها للترويج لمسلسلها “سوق الكانتو” مع النجم أمير كرارة.

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آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر مشاركات الفنانة المصرية مي عز الدين في رمضان 2023 من خلال “مسلسل سوق الكانتو“.

تدور أحداث سوق الكانتو حول طه القماش وعائلته صاحبة المكانة الكبيرة في سوق القماش، والتي يحتوى ماضيها على أسرار تؤثر في علاقتها بالشخصيات الأخرى في السوق، وتخلق عداوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى راوية ذات الأصول اليونانية، التي تقودها الظروف إلى لقاء طه في السوق، وكيفية تطور العلاقة بينهما.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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