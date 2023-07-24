بـ ملابس نسائية شفافة.. محمد رمضان يُثير الجدل ويتعرض للسخرية والانتقادات – (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 02:48 صباحاً - أثار الفنان محمد رمضان استياء متابعيه وتعرض لانتقادات واسعة بعد ظهوره بملابس شفافة في كليبه الجديد “تطبطب”.

وأحدث محمد رمضان جدلًا كبيرًا بسبب الملابس التي ظهر بها في كواليس الكليب الذي طُرِح قبل ثلاثة أيام عبر حسابه بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ملابس محمد رمضان الشفافة تعرضه للهجوم

وتعرض محمد رمضان لهجوم وتعليقات سلبية وجاءت كالتالي: “الملابس بدأت تاخذ طابع مش حلو للأسف” و”عيب عليك طالما إنك مسلم مينفعش تلبس كدا” و”مينفعش نوصل للدرجة دي يا رمضان”.

كواليس أحدث فيديو كليب لـ محمد رمضان

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان لانتقادات خلال تلك الفترة فخلال اليومين الماضيين أثار الفنان استياء متابعيه بعد أن ظهر في إحدى الصور من الكليب وهو يرتدي روب وفي حضنه 3 فتيات على السرير وهما ما سبب صدمه لجمهوره.

محمد رمضان يثير الجدل بملابسه الشفافه

“تطبطب” تقترب من 4 مليون مشاهدة

ولا تزال أغنية “تطبطب” التي أطلقها محمد رمضان قبل ثلاثة أيام، تحافظ على نجاحها، وتحصد المزيد من الانتشار والمشاهدات على اليوتيوب.

ومع اقتراب الأغنية من تحقيق 3 ونص مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال 72 ساعة فقط من إطلاقها، شارك محمد رمضان مقطعا من الأغنية احتفالاً بها.

كما شارك يوم أمس صورا من كواليس تصوير الأغنية، وكشف عن تفاصيل تعاونه مع المغني اليوناني ستيفانوس، وكتب في تعليق على الصور: “تطبطب أول تعاون ليا مع الموسيقى اليوناني.. لما بعتلي الأغنية المغني اليوناني ستيفانوس عجبتني جداً”.

وأضاف: “وافقت اشتغلها معاه، ومبسوط دلوقتي إن كل اللي سمعوها حتى الآن عجبتهم، وتمنياتي دايماً أن أنال رضا الجمهور الغالي في كل أعمالي القادمة”.

“ع الزيرو” .. أحدث أفلام محمد رمضان

وعلى الجانب الآخر، تفصلنا أيام قليلة عن بدء عرض فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان، حيث تستقبل السينمات الفيلم مطلع أغسطس المقبل، وتصدر فيلم «ع الزيرو» التريند، منذ عرض البرومو التشويقي له، إذ يبحث المتابعين عن معلومات عن الفيلم وتفاصيل أكثر، خاصة أن ذلك هو التعاون الأول بين محمد رمضان ونيللي كريم في السينما.

ويأتي هذا الفيلم، بعد سلسلة نجاحات لمحمد رمضان سواء في الدراما بمسلسل «جعفر العمدة» أو في السينما بفيلم «هارلي».

والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج ماندو العدل.

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