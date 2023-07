شكرا لقرائتكم خبر عن آمال مثلوثى تحيى حفلاً غنائيًا في مهرجان الحمامات الدولى 9 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة التونسية آمال مثلوثي، حفلاً غنائيًا، ضمن حفلات مهرجان الحمامات الدولى في دورته الـ 57 المقام بتونس، يوم 9 أغسطس المقبل، وتقدم مجموعة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها التونسي.

وخاضت مثلوثي مغامرة تقديم ألبومين في ألبوم واحد خلال"يوميات تونس Tunis Diaries"، حيث ضم في جعبته 18 أغنية، يحوي النصف الأول تسع أغنيات أصلية من تأليفها وتلحينها وغناها، منها "حلم" و"م الروح" و"ما لقيت" و"Princess Melancholy" و"في كل يومين"، بينما يشمل النصف الثاني تسعة أغنيات "كوفرز"، تعيد خلالها تقديم أشهر الأغنيات العالمية التي تفضلها على طريقتها الخاصة، منها أغنية Something In The Way لفرقة الروك الأمريكية Nirvana، وأغنية The Man Who Sold The World للمغني البريطاني David Bowie، إلى جانب أغنية War Child للفرقة الآيرلندية The Cranberries.

جدير بالذكر أن آمال مثلوثي تحتفل مع جمهورها المصري بالذكرى العاشرة لإطلاق أشهر وأقدم أغنياتها "كلمتي حرة"، تزامنا مع جولاتها الفنية العالمية لألبومها الأخير" يوميات تونس"، مرت خلالها بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج، مع اعتبارها أول مطربة تونسية تقدم جولة حفلات في اليابان، أحيت فيها 11 حفل متتالي بين طوكيو واوساكا وناراشيمو وماتسوموتو.