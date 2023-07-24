شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "مندوب مبيعات" لـ بيومى فؤاد وأيتن عامر في دور العرض 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح صناع فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد وأيتن عامر، فى دور عرض السينمات المصرية والدول العربية يوم 17 أغسطس المقبل، لينافس في موسم الصيف السينمائى.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

وتدور أحداث فيلم "مندوب مبيعات" حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

وتنتظر أيتن عامر طرح فيلم فيلم "لف وارجع تاني" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

وعرض لأيتن عامر فى السينمات خلال موسم عيد الفطر، فيلم "ساعة إجابة" بطولة كل من غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال، الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.