شكرا لقرائتكم خبر عن موعد طرح فيلم ليام نيسون الجديد Retribution بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Retribution البرومو الرسمي للعمل الذى يقوم ببطولته الممثل الشهير ليام نيسون، كما أعلنوا عن موعد طرح الفيلم في الشهر المقبل، وتحديداً في الـ 25 من الشهر.

وشارك مؤخراً نيسون في بطولة فيلم Blacklight مع كل من إيدان كوين، تايلور جون سميث، إيمي رافير لامبمان، كلير فان دير بوم، ياعيل ستون، أندرو شو، زاك ليمونز، جابرييلا سينجوس، تيم دراكسل، جورجيا فلود، كارولين برازير.

أيضاً سبق وكشف النجم ليام نيسون في مقابلة مع رولينج ستون، أن باربرا بروكلي منتجة سلسلة جيمس بوند اتصلت به عدة مرات في التسعينيات لسؤاله عما إذا كان مهتمًا بتولى دور عميل المخابرات البريطانية 007.

ونقلت صحيفة فاريتي تصريحات نيسون الذى أكد رفضه لتولي دور جيمس بوند في التسعينيات بسبب زوجته ناتاشا ريتشاردسون، قائلاً: "لقد نظروا إلى مجموعة من الممثلين واتصلت بي باربرا عدة مرات لتسألني عما إذا كنت مهتمًا، وقلت، نعم سأكون مهتمًا، ثم زوجتي الجميلة ناتاشا ريتشاردسون قالت لي أريد أن أخبرك بشيء: إذا لعبت دور جيمس بوند فلن نتزوج."