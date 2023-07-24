شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة.. "السخان" تجمع عبد الباسط حمودة وعمر كمال فى ديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، ديو جديدة مع المطرب عمر كمال بعنوان "السخان" في ثالث مشاركة له مع كمال ولأول مرة يتعاونان فيها مع الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب، وكانا قد التقيا من قبل مرتين الأولى فى أغنية "ضيعنا" والثانية فى أغنية "حلوين" والأغنيتان حققا نجاحًا كبيرًا بعد طرحهما.

جدير بالذكر كان قد حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، ، وأشار كمال إلى أن أغانى المهرجانات ومطربيها يتعرضون للظلم خلال الفترة الأخيرة، كما اعترف أيضا عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

كما كشف المطرب عبد الباسط حمودة أثناء اللقاء، عن المقصود بـ"السمنة البلدى" في عالم الغناء، ولماذا وافق على المشاركة في ديو مع عمر كمال ورأيه في عدد من مطربى المهرجانات مثل شاكوش وغيره.

وكتب الفنان عمر كمال من قبل، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة"