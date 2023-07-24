شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جينيفر لوبيز الـ54 ..7 أسرار حافظت على جمالها لتظل فى العشرينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعيد ميلادها الـ 54، والذى يتزامن مع اليوم الـ 24 من يوليو، لتبهر العالم من جديد مع حفاظها على جاذبيتها وكأنها في العشرينات من عمرها رغم تقدمها في العمر، وهو الأمر الذى يجعل الكثيرين يسعون لتقليدها ومحاولة السير على دربها باحثين حول الكيفية التي تتمكن من خلالها لوبيز في الحفاظ على جمالها كما هي.

وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية التي نكشف فيها طريقة حفاظ جينيفر لوبيز على رشاقتها وتحديها السن إلى الآن لتبدو شابة صغيرة.



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طريقة نوم jennifer lopez

وفقًا لتقارير سابقة حول الممثلة والمغنية الشهيرة جينيفر لوبيز فإنها تهتم بنومها بصورة كبيرة، حيث صرحت في وقت سابق بأن النوم 8 ساعات من أهم الأمور التى تهتم بها، ولا ينبغي أبداً أن تقلل من تلك المدة مهما كان المطلوب منها.

لا كافيين ولا كحول

أكدت جينيفر لوبيز أيضًا على أنها لا تتناول أية مشروبات بها كافيين مطلقًا منذ سنوات، وهو أمر لن تتنازل عنه في حياتها، بالإضافة لعدم شرب الكحول الأمر الذى يمنحها صحة جيدة، ويمنع ارتفاع الأنسولين.

الرياضة والرقص أسلوب حياة jennifer lopez

مثلما تبهر جينيفر لوبيز جمهورها بحفلاتها عبر رقصاتها العديدة، اعتادت النجمة الشهيرة على أن يكون يومها العادى ممتلأ بالرقصات بالتزامن مع الرياضة مؤكدة على أن ذلك يشعرها بسعادة كبيرة في يومها، وهو الأمر التي تعكسه يومياتها على السوشيال ميديا التي تشارك من خلالها متابعيها.

1392 سعرا حراريا

أكد تقرير لموقع الديلى ميل في وقت سابق أن عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في نظامها الغذائي لا يزيد على 1392 سعر حرارى كلياً، ما بين وجباتها على مدار اليوم والتي تتضمن مجموعة غنية من الأكلات ما بين إفطار ملىء بالفواكه مثل الفراولة والتوت، وعشاء به صدور الدجاج، كما أكد التقرير أن لوبيز تحرص على أن يكون أكلها من مطبخها بمعنى ألا تشترى أطعمة من الخارج من عينة fast food.

تقليل الملح والسكر

تستهلك جنيفر لوبيز كميات محدودة من السكر والملح، وهذا سبب آخر لعدم اكتساب مزيد من الوزن، حيث يعمل الملح على تراكم الماء فى الجسم، مما يزيد من الوزن، كما أن السكر يمكن تشبيهه بالسيجارة الجديدة، والذى يجب أن تتخلى عنه أو تقلله لتجنب الإصابة بالسمنة أو المعاناة من الأمراض المختلفة المرتبطة بالبدانة.

أكل التونة

تعد التونة من البروتين الخالى من الدهون، كما أنها تحتوى على كميات جيدة من أوميجا 3.

التحكم فى الأكل

جنيفر لوبيز تأكل كل شيء ولكن تسيطر فى بعض الأحيان، وهى تعلم جيدًا أن الإفراط فى تناول الطعام غير صحى، لذا حتى لو كنت تستهلك الأطعمة الصحية، حاول أن تتناولها بكميات محدودة.