شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة فى دورته السادسة يمنح مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان الجونة السينمائي منح "جائزة الإنجاز الإبداعي"، فى دورته السادسة هذا العام، 2023، للمخرج المصري المتميز مروان حامد، وذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة، ومساهمته الجادة فى رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، بأعمال متنوعة، مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة وأنه يشكل مؤسسة فنية متكاملة، تقوم بالإخراج والإنتاج أيضاً.

وشكلت أعمال حامد طفرة فى مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة، إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح، على المستويين الفني والتجاري، لتصبح أعماله علامة أصيلة ومرادفاً للنجاح.

وبمناسبة اختياره لجائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة، قال المخرج مروان حامد إن "التكريم مصدر كبير للسعادة"، مقدماً الشكر الجزيل للمهرجان والقائمين عليه.

وأضاف حامد، "هذا التكريم الغالي أهديه إلى والدي، الكاتب الكبير وحيد حامد، ولأمي الإعلامية الكبيرة زينب سويدان". "وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بجزيل العرفان والشكر، لأساتذتي الذين تعلمت منهم الكثير، كما أشكر المنتجين الذين أحاطوني بالثقة، والفنانين الكبار الذين شاركوني أعمالي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها". "وأخيراً لا يسعني إلا أن أكرر شكري لمهرجان الجونة على هذا التقدير، وتمنياتي له بالنجاح والتميز في دوراته القادمة".

وعن اختيار مروان حامد لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، قال المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عمرو منسي إن "اختيار المخرج مروان حامد جاء اتساقاً مع الرؤية الجديدة للمهرجان، التي تركز على الاحتفاء بالتجارب الشابة (المتميزة)، والتي شكلت نقطة فارقة في السينما المصرية والعربية، وقدمت إنجازاً مهماً في المجال السينمائي، خلال وقت قصير، وهذا ما فعله حامد، الذي أثبت منذ فيلمه الأول أنه صاحب موهبة واعدة ومهمة، وتأكد ذلك في أفلامه التالية التي حظيت بنجاحات فنية وتجارية، وقدمت متعة سينمائية بصرية خالصة".

ومن جانبه، قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، انتشال التميمي: "إننا سعداء بتكريم صانع الأفلام والمخرج المتميز مروان حامد في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى". مضيفاً أن "مساهماته المتميزة في صناعة السينما كان لها تأثير واضح سيدوم، كما أنها ألهمت العديد من المخرجين الشباب"، "وإدارة مهرجان الجونة تؤكد تحمسها للاحتفاء بمشواره السينمائي المتميز ورؤيته الفنية".

تمتد المسيرة الفنية للمخرج مروان حامد لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي، والإنتاج التلفزيوني، وإخراج العديد من الإعلانات التجارية، وإخراج الأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج مع المخرج الكبير شريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الكبير يوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً مبهراً، وحصل على العديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور الكبرى في مهرجان كليرمون فيران السينمائي، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في عام 2006 أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة "عمارة يعقوبيان"، سيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد، والمقتبس عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب علاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي يعتبر أضخم الأفلام المصرية إنتاجاً في حينه، عدداً كبيراً من النجوم بمن فيهم النجم الأسطوري عادل إمام، والنجم الكبير نور الشريف، والنجمة الكبيرة يسرا.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين، أعقبه المشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية منها مهرجان AFI، ومهرجان لندن السينمائي، كما أقيم عرض خاص للفيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب. كما فاز الفيلم بالعديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج روائي جديد بـمهرجان ترايبكا السينمائي عام 2006، والجائزة البرونزية في مهرجان مونتريال للسينما العالمية، وجائزة العين الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي، والجائزة الكبرى في مهرجان العالم العربي بفرنسا.

بالإضافة إلى "عمارة يعقوبيان" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، قدم مروان حامد مجموعة من أهم الأفلام المقتبسة عن أعمال أدبية ناجحة من بينها: فيلم "الفيل الأزرق" والمقتبس عن رواية الكاتب أحمد مراد الذي فاز بعدد كبير من الجوائز.