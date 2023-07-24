بحب الحيوانات .. أبرز تصريحات أحمد فهمي مع عمرو أديب

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان أحمد فهمي ضيف مع الأعلامي عمرو أديب، بصحبة الفنان محمد أنور والفنان محمد محمد الشهير بـ أوس أوس أبطال فيلم مسترإكس، المطروح حاليا في صالات العرض، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، الذى أذيع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتحدث الفنان أحمد فهمي في عدة نقاط ، تستعرض بوابة الخليج 365 أبرز تصريحات الفنان أحمد فهمي خلال الحلقة.

تعليق أحمد فهمي على التاتو المرسوم على يديه

حكي الفنان أحمد فهمي عن معنى التاتو المرسوم على يديه وقال : "حاجه عن الحيوانات أنا بحب الحيوانات، مكتوب أن أكتر ناس ممكن تتعلم منهم الإنسانية مش شرط يبقوا بني آدمين".

هنا الزاهد وصوت مش لايق على الشكل

وتحدث الفنان أحمد فهمي بشكل كوميدي عن شكل التعاون مع زوجته الفنانة هنا الزاهد في فيلمه مستر أكسو قال: "في لغة بنتكلم فيها أنا وهنا بنغير أول حرف ونحط س، وهي بتعرف تقول الإفيه بوزنه، وبتقوله زي الولاد عادي، وصوت مش لايق على الشكل، تلاقي باربي بصوت علي الشريف، والفيلم قايم عليها".

تعليق أحمد فهمي عن انضمام إمام عاشور إلي النادي الأهلي

وعلق الفنان أحمد فهمي، على انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي، قائلا: "رمضان صبحي مشي من الأهلي عادي، والجمهور لازم يعرف ويأهل نفسه أن اللاعيبة مش زي ما هما فاكرين، لأن هذا أكل عيشه والكل مهتم بأكل العيش".

وأضاف أحمد فهمي: "إن حازم إمام ميروحش الأهلي ده كان زمان، وأنا بحب رمضان صبحي جدا، وبقيت مؤهل إن أي حد يمشي من الأهلي".

ووجه رسالة للجماهير قائلا: "بقول للجمهورين شجع ناديك بس سواء الأهلي أو الزمالك، وإمام جه الأهلي هشجعه، ولو مشي راح الزمالك جمهور الزمالك يشجعه".

تفاصيل فيلم مستر إكس

حقق فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد، إيرادات بلغت 551 ألف جنيه في آخر ليلة عرض، حيث طرح الفيلم في جميع دور العرض في مصر في وقفة عيد الأضحى الماضى، حيث بلغت إيرادات الفيلم 21 مليونًا و17 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات .

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.