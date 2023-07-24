النداهة أحدث إنتاج لفرسان الشرق بالجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فرقة فرسان الشرق، للتراث إنتاجها الجديد النداهة تصميم وإخراج رجوى حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة 27 ، 28 يوليو على مسرح الجمهورية.

يدور العرض حول التساؤلات التى تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة.

يؤدى الأدوار الرئيسية حبيبة ابراهيم (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، محمد هلال (الأخ) ، باسم مجدى (القلب)، أمجد عبد العزيز (المجذوب).

فرقة فرسان الشرق

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت ، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت اول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.