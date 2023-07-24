باربي في المركز الأول على أوبنهايمر في الإيرادات

ياسر رشاد - القاهرة - ما زال السباق قائماً بين فيلمي باربي وأوبنهايمر اللذين تم إطلاقهما في نفس اليوم حيث حصلوا على فيلمين "باربي" للمخرج غريتا جيرويغ وكريستوفر نولان "أوبنهايمر" بمبلغ إجمالي 235.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر، مما جعله على الأرجح أكبر رابع أسبوع في شباك التذاكر على الإطلاق.

وتصدر فيلم باربي Barbie شباك التذاكر لعام 2023 بمبيعات تذاكر بقيمة 155 مليون دولار في مسارح أميركا الشمالية، والتي حطمت الرقم القياسي الأول في عطلة نهاية الأسبوع لفيلم أخرجته امرأة.

وحصل "أوبنهايمر" على المركز الثاني من خلال بمبيعات حوالي 80 مليون دولار في أول أسبوع له

وتمثل عطلة نهاية الأسبوع هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح فيلم بأكثر من 100 مليون دولار وفيلم آخر بأكثر من 80 مليون دولار خلال نفس عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الرابطة الوطنية لأصحاب المسرح إن حوالي 200000 شخص حجزوا تذاكر في نفس اليوم للفيلمين.

وعلى الصعيد الدولي، ربح فيلم "Barbie" حوالي 182 مليون دولار من 69 منطقة، وحصل "أوبنهايمر" على 93.7 مليون دولار من 78 منطقة.

وتأتي عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الناجحة هذه في أعقاب إضرابات هوليوود المزدوجة حيث من المقرر أن تدخل نقابة الكتاب الأميركيين شهرها الثالث من الإضراب، ومن المقرر أن يدخل الاتحاد الأميركي لنقابة ممثلي الشاشة والتلفزيون والإذاعة أسبوعه الثاني من الإضراب. وهذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها الكتاب والممثلون في نفس الوقت منذ أكثر من 60 عامًا.

قصة فيلم باربي Barbie

تدور تفاصيل فيلم باربي الجديد حول عروسة باربي في مدينة باربيالند حيث يتم طرد باربي من المدينة لعدم اعتبارها مثالية وتبدأ الأحداث الشيقة والمثيرة في العالم الحقيقي من أجل إثبات أنها قادرة على أن تصبح مثالية وذات كفاءة عالية لتعود الى مدينتها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مليء بالمغامرات لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات.

أبطال فيلم بربي Barbie

فيلم "باربي" بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي، وتجسد دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج ويجسد دور كين، وأمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا