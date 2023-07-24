شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الرسمية لفيلم البطة الصفرا قبل طرحه 9 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البطة الصفرا" بوسترات جديدة ورسمية لأبطال الفيلم للعمل المقرر طرحه فى دور العرض خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أيام من طرح الشركة البوسترات الأولى لأبطال الفيلم، والتى ظهر فيها الأبطال بوجههم محاطا بعدد كبير من البط الأصفر.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

وكان صناع الفيلم قد انتهوا من تسجيل ثلاث أغانٍ سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه، والأغاني الثلاثة من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح، وجاءت الأولى بصوت الفنان عبد الباسط حمودة والثانية للفنان أحمد أمين وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى ويعرض أيضاً في السينمات حالياً.

أما غادة عادل فنتظر طرخ فيلم "مرعى البريمو" في موسم الصيف أيضاً حيث يعرض يوم 2 أغسطس المقبل، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



غادة عادل ومحمد عبد الرحمن



محمد عبد الرحمن وغادة عادل



محمد عبد الرحمن توتا



محمد عبد الرحمن



غادة عادل



غادة عادل



صلاح عبد الله



محمود حافظ



فرح الزاهد



حسن ابو الروس



عمرو رمزى