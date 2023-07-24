شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحيى الذكرى الرابعة لرحيل والدتها: "وحشتينى يا ست الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة يسرا الذكرى الرابعة لرحيل والدتها، ونشرت صورتها على حسابها على إنستجرام وكتبت: "مفيش يوم بيعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي، 4 سنين من غيرك يا أمي، عزائي الوحيد إنك فى مكان أحسن بكتير من هنا، وحشتيني أوي يا ست الحبايب ربنا يصبرني على فراقك برجاء الدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي".



يسرا

وآخر أعمال النجمة يسرا مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، وعرض في موسم دراما رمضان الماضى ومن بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسي (يسرا) التي تعيش الخارج وتعود من الغربة بعد سنوات طويلة، هي وابناها الاثنان، وهما أدم الشرقاوي ومايان السيد إلى مصر بعد وفاة زوجها بحثا عن حقهم في الميراث، تعيش سميحة رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، ومعها تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية التي لن تكن تعرف عنها شيئًا.

كما قالت النجمة يسرا عن إطلاق مهرجان المسرح المصرى دورته السادسة عشرة باسم النجم الكبير عادل إمام : الأستاذ عادل إمام بالنسبة لى وبالنسبة للفن المصرى والعربى حالة استثنائية لن تتكرر، وهو فنان "شال" الفن على كتفه لأكثر من 50 سنة، وأى دورة تكون باسمه هذا قليل عليه لأنه حالة استثنائية، وهو مصدر حقيقي لسعادتنا وفرحتنا وضحكتنا ومصدر عظيم لابتسامة حقيقية من القلب ، وربنا يحفظك لينا ويخليك لينا.