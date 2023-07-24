شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى والد الإعلامى محمد الباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، والد الإعلامى محمد الباز في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز وفاة والده فجر اليوم الإثنين، ونشر محمد الباز، صورة لوالده وكتب عليها قائلاً: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي.. اليوم انكسرت مرآتي.. اليوم مات أبي".

وسوف يتم تشييع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور.

وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للدكتور محمد الباز، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.