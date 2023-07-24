شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وهنا الزاهد يستأنفان تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجمان هشام ماجد وهنا الزاهد تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مطلع هذا الأسبوع وذلك بعد فترة من التوقف بسبب انشغال الأبطال بمسلسلات رمضان الماضى وبعدها إجازة العيد، حيث صور فريق العمل عدد من المشاهد قبل شهر رمضان الماضى قبل فترة التوقف.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

يشار إلى أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمد فتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

أما هنا الزاهد فيعرض لها حالياً فيلم "مستر إكس" الذى انطلق في موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب