شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يعلن انضمام الأردنية داما الكردى إلى قناة القاهرة الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام نجمة التليفزيون الأردنى داما الكردى إلى قناة القاهرة الإخبارية.

وكتب أحمد الطاهرى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "بكل ترحاب نعلن انضمام نجمة التليفزيون الأردنى داما الكردي إلى قناة القاهرة الاخبارية نورتي عاصمة الخبر".

تأتي تلك الخطوة في ظل التطورات المستمرة التي يصنعها الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري ضمن خطة قناة القاهرة الإخبارية، بضخ دماء جديدة للقناة، وتقديم تغطية للأحداث مع مراعاة الدقة والسرعة.

المذيعة الأردنية داما الكردي لها تاريخ طويل في مجال التقديم التلفزيونية، وعملت في عدة برامج في التلفزيون الأردني، منها برنامج "يسعد صباحك، وساعة على الهوا، وسهرة الخميس"، كما أنها حاصلة على بكالوريوس في الأدب العربي والإنجليزي عام 1994 من الجامعة الأردنية.