شكرا لقرائتكم خبر عن نداهة فرسان الشرق يومان على مسرح الجمهورية بدءا من الخمبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد "النداهة" تصميم وإخراج رجوى حامد والمخرج المنفذ كريمة بدير وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة 27، 28 يوليو على مسرح الجمهورية. يدور العرض حول التساؤلات التى تطرحها النفس البشرية للوصول إلى المعرفة. يؤدى الأدوار الرئيسية حبيبة إبراهيم (النداهة)، إبراهيم خالد (العقل)، محمد هلال (الأخ)، باسم مجدى (القلب)، أمجد عبد العزيز ( المجذوب ) . الجدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفنى عصام عزت ، اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت الى منظومة فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان واعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيراً .

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