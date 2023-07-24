هشام ماجد وهنا الزاهد يعودان إلى لوكيشن "فاصل من اللحظات السعيدة"

ياسر رشاد - القاهرة - يعود النجمان هشام ماجد وهنا الزاهد لتصوير مشاهد فيلمهما الجديد "فاصل من اللحظات السعيدة" مطلع هذا الأسبوع وذلك بعد فترة من التوقف بسبب انشغال الأبطال بمسلسلات رمضان الماضى وبعدها إجازة العيد.

وصور فريق العمل عدد من المشاهد قبل شهر رمضان الماضى قبل فترة التوقف.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت حرصت الفنانة هنا الزاهد على الترويج لأولى حلقات مسلسلها الجديد "سيب وأنا أسيب " مع الفنان أحمد السعدنى والذى يذاع على منصة شاهد الرقمية.

حيث نشرت هنا الزاهد على حسابها بموقع الصور الشهير إنستجرام، فيديو يجمعها ببطل العمل الدرالمى الفنان أحمد السعدنى، وعلقت قائلة:" نبيلة سيد الجندى وإبراهيم الحسيني .. أول حلقتين من مسلسل سيب وأنا أسيب نزلوا على شاهد.. مين اتفرج؟؟ ".

وكانت روّجت الفنانة هنا الزاهد، لمسلسلها الجديد “سيب وأنا أسيب”، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، إذ مقرر عرض أولى حلقات العمل غدًا السبت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.



ونشرت هنا الزاهد، مقطع فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل "سيب وأنا أسيب"، معلقًة عليه: "بكرة على شاهد، هتشوفوا بيلا چوندي، نبيلة سيد الجندي سابقًا في مسلسل سيب وانا أسيب".



وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، متمنين لها النجاح المستمر، وتقديم الشخصيات المختلفة.

هنا الزاهد

تفاصيل مسلسل “سيب وأنا أسيب”

وتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعاً إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.

أحمد السعدني



"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".

من ناحية أخري، تقدم الفنانة هنا الزاهد مسلسلًا جديدًا بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبى بعنوان "إقامة جبرية"، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة، للعرض خلال الموسم الصيفى، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج .

ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل التعاقد مع باقى الفنانين خلال الأيام المقبلة.

وكانت حسمت الفنانة هنا الزاهد الجدل المُثار حول حقيقة طلاقها من زوجها النجم أحمد فهمي، وذلك خلال تصريحاتها لقناة "المشهد".

حقيقة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

أعربت هنا الزاهد عن استيائها الشديد من كم الشائعات التي تلاحقها بإستمرار وتزعم انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، ووجود خلافات عائلية بينها وبين شقيقه كريم فهمي وزوجته دانية، وقالت: "لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، مبحبش أطلع أقول لا أو آه، لإني بحس إنها بتكبر الموضوع أكثر".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد عن التعاون مع زوجها أحمد فهمي: "التمثيل معاه له مزايا وعيوب"

في الوقت نفسه، حرصت هنا الزاهد على التحدث عن زوجها أحمد فهمي والتعبير عن امتنانها الشديد بالتعاون معه في فيلمهما الأخير "مستر إكس" الذي خاضا به موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لعام 2023، إذْ قالت: "التمثيل معاه له مزايا وعيوب، أبرز العيوب حرصي على عدم القيام بتصرف يضايقه".

أضافت هنا الزاهد: "بكون شايلة هم إني معملش تصرف يضايقه، ساعات ميعجبنيش حاجة في شعري أو ميكاب، وفي وسط المشهد أقول إني محتاجة تظبيط، فيقول لي ما خلاص بقى"، متابعة: "أحمد فهمي حريص على الإدلاء برأيه في المشاهد التي أقدمها ويدفعني نحو تقديم الأفضل، يعني مثلًا يقول لي ممكن تعمليه أحلى، وممكن يديني إفيهات ونجرب".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أحمد فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد وخلافها مع شقيقه كريم وزوجته دانيه:

كان الفنان أحمد فهمي خرج عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، وخلافها مع شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا، وجاء ذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي، عقب العرض الخاص لفيلمه الجديد "مستر إكس" الذي يخوض به موسم أفلام عيد الأضحي المبارك 2023.

أعرب أحمد فهمي عن مدى استيائه من كثرة الشائعات التي تلاحقه هو وأسرته، وعلق ساخرًا: "أصلي متعود لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق ودي شغلانتي ودي ضريبتها، كل يوم بيطلع إشاعة شكل في منها بيكون صح وفي منها بيبقى غلط، لما يبقى فيه معلومة صحيحة بطلع أأكدها ولو غلط بنفيها".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

سر شائعة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد:

وانتشرت مؤخرًا أنباء عدة تُفيد سعي الفنان أحمد فهمي للصلح بين زوجته هنا الزاهد وبين شقيقه كريم فهمي وزوجته، بعد إلغاء متابعة كل منهم لبعضهم البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي أكد للجمهور وقوع خلافات عائلية بين الأسرتين بالفعل، أدت إلى انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي، تلك الشائعة التي نفاها الأخير.

قصة فيلم مستر إكس:

تدور أحداث فيلم "مستر إكس" حول رئيس عصابة يُدعى "مستر إكس" الذي يُجسده الفنان أحمد فهمي، يمتلك مؤسسة يحاول من خلالها مساعدة الرجال المظلومين في علاقاتهم الزوجية، على الطلاق من زوجاتهم.

بوستر مستر إكس

أفلام عيد الأضحى المبارك 2023:

نافس فيلم "مستر إكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2023، أمام أفلام "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، بالإضافة إلى فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.