ثنائيات السينما والدراما في ذاكرة ثورة 23 يوليو.. سعاد حسني ورشدي أباظة أبرزهم

ياسر رشاد - القاهرة - كان للسينما المصرية و الثنائيات الفنية في السينما والدراما دورًا هامًا في ثورة 23 يوليو،حيث ساهم عدد من نجوم الفن في تجسد أدور وشخصيات عن ثورة 23 يوليو ومازالت أعمالهم المتميزة الرائعة خالدة في ذاكرة السينما المصرية، ويحتفل الشعب المصري بالذكري الـ 70 للثورة المجيدة، الذي ساهم في إطلاقها الضباط الأحرار عام 1952، وعبرت السينما و الدراما عن هذا الحدث التاريخي و اهتمت بتناول أحداث الثورة عبر العديد من الأفلام و المسلسلات ، وعلى هذا الصدد تستعرض لكم بوابة الخليج 365 أبرز الأعمال والثنائي في السينما والدراما التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو.

فيلم "القاهرة 30 "لـ سعاد حسني و أحمد مظهر

تم عرض الفيلم السينمائي "القاهرة 30" عام 1966، وكشفت أحداث الفيلم عن حجم الفساد الذي كانت تعيش فيه مصر أيام الملك وحاشيته من خلال قصة شاب يدعى محجوب عبد الدايم فقير وافد من الصعيد ويعيش حياة مزرية في القاهرة التي يتعرف فيها على ابن قريته "سالم اﻹخشيدي" ويطلب منه أن يساعده في الحصول على وظيفة، فلا يعرض عليه فقط وظيفة جيدة في الوزارة التي يعمل فيها سالم بل يعرض عليه كذلك أن يتزوج من "إحسان"عشيقة قاسم بك، على أن يستمر "قاسم بك" في زيارتها مرة واحدة كل أسبوع بمعرفة زوجها مقابل الوظيفة .

أفيش فيلم القاهرة 30

"القاهرة 30" فيلم من بطولة "سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد، توفيق الدقن وأحمد توفيق"، ومن تأليف نجيب محفوظ وكتب السيناريو والحوار صلاح أبو سيف، على الزرقاني، لطفي الخولي وإخراج صلاح أبو سيف.

فيلم " في بيتنا رجل" لـ زبيدة ثروت وعمر الشريف

ومن أشهر الأفلام التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو، فيلم "في بيتنا رجل" الذي تم عرضه عام 1961، ليظهر كفاح المصريين ضد الإحتلال الإنجليزي.

وسرد خلال أحداثه قصة شاب يدعى إبراهيم حمدي قام باغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار، ويتمكن من الهروب بعد إلقاء القبض عليه ويلجأ إلى منزل زميله الجامعي "محي" الذي ليس له نشاط سياسي، وتقبل اﻷسرة بعد تردد إيوائه، ويعرف "عبدالحميد" ابن عم "سامية" الذي يود الزواج منها في نفس الوقت بوجود "إبراهيم"، فيستغل الموقف للتعجيل بعقد قرانه على سامية التي ترفضه وتستمر الاحداث.

أفيش فيلم في بيتنا رجل

الفيلم من بطولة "عمر الشريف، زبيدة ثروت، رشدي أباظة، زهرة العلا، وحسن يوسف"، وكتب القصة والسيناريو والحوار إحسان عبد القدوس ويوسف عيسي وإخراج هنري بركات، والذي ساهم في كتابة السيناريو والحوار أيضا.

فيلم "رد قلبي" لـ شكري سرحان و مريم فخر الدين

فيلم "رد قلبي" الذي عرض عام 1957، واحد من أشهر الأفلام السينمائية التي تناولت ثورة 23 يوليو وشكل الحياة في مصر ما قبل الثورة.

قصة الفيلم تدور حول شاب فقير ابن جنايني يدعى "علي" أحب أميرة من الأغنياء تُدعى إنجي ولكن حبهما لا يرى النور في ضوء التفرقة الطبقية التي سادت بذلك الوقت، ورفض والدها القاطع لتلك الزيجة، حتى تتعقد علاقتهما عندما يعلم والدها بحبهما، فيقوم بطرد والد علي، وتهديد إنجي أنه سيبطش بحبيبها إذا لم تتراجع، وبالفعل تتراجع إنجي عن العلاقة وتُخطب لغيره، وتنقلب حياة علي رأسًا على عقب، وتتعقد حياته هو وإنجي حيث إنه شعر أن إنجي قد خانته، وينتهي الفيلم بقيام ثورة 23 يوليو.

أفيش فيلم رد قلبي

الفيلم من بطولة "شكري سرحان، مريم فخر الدين، أحمد مظهر، حسين رياض، صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة"، ومن تأليف يوسف السباعي وإخراج عز الدين ذو الفقار.

وهناك ايضًا عدد كبير من الأفلام التي تناولت أحداث ثورة 23 يوليو المجيدة منها فيلم "الأيدي الناعمة" إلا أنه لعب دور قائد المجموعة الفدائية في فيلم "جميلة بوحريد".

فيلم " شروق وغروب " لـ سعاد حسني ورشدي أباظة

وفيلم"شروق وغروب" الذي يرمز اسمه لغروب العهد الملكي ومجيء الشروق على يد الثورة والتخلص من عصر الباشوات، كما قدم استغلال رموز العهد الملكي لنفوذهم على مكاسبهم الخاصة والتخلص من أعدائهم في حين يقدم المبادئ والأخلاق التي يتمتع بها أعضاء التنظيم الثوري.

أفيش فيلم غروب وشروق

فيلم أيام السادات

تناول فيلم "أيام السادات" قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعرض الفيلم كيف قامت الثورة، ومشاركة الرئيس الراحل مع عدد من الضباط فيها، الفيلم بطولة أحمد زكى، ميرفت أمين، منى زكى، مخلص بحيرى، يوسف فوزى، سيد عبدالكريم، ومن تأليف أحمد بهجت، وإخراج محمد خان.

فيلم "الباب المفتوح " لفاتن حمامة وصالح سليم

"الباب المفتوح" فيلم له علامة قوية فى تاريخ السينما المصرية، وهو عن قصة للأديبة لطيفة الزيات، ومن إخراج هنرى بركات، وبطولة فاتن حمامة، وصالح سليم، ومحمود مرسى.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة من الأسرة المتوسطة، تحاول أن تثور وتشارك فى المظاهرات، لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة، حتى تقع فى حب ابن خالتها، لكن سرعان ما تكتشف أنه لا يختلف عن أبيها كثيرًا، فتتركه وتفقد ثقتها في المجتمع، وتقابل فيما بعد صديق أخيها الثوري والمنفتح فتُعجَب به، وتبدأ رحلتها من أجل إيجاد ذاتها بعيدًا عن أفكار المجتمع المناقضة لما تؤمن به، وشمل الفيلم بعض الأحداث التى سبقت الثورة مثل حريق القاهرة.

أفيش فيلم الباب المفتوح

وساهمت الدراما المصرية أيضا في ثورة 23 يوليو بشكل واضح فتناولت بعض المسلسلات الدارمية ثورة 23يوليو وكان أبرزهم مسلسل

مسلسل " حارة اليهود " لـ منة شلبي وأياد نصار

واستند الكاتب مدحت العدل لثورة يوليو من خلال تأثيرها على المجتمع المصرى بالاستناد لوقائع تاريخية حقيقية مثبته من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذى صور أنشطة سكانها بمن فيهم اليهود عقب ثورة يوليو 1952.

مسلسل حارة اليهود

كما ناقش العمل الأوضاع السياسية فى المجتمع وتأثيرها على المصريين من خلال المسلسل الذى تدور أحداثه بدايةً من عام 1948 أثناء حرب فلسطين وتستمر حتى العدوان الثلاثى، وكيف كان شكل الحياة فى حارة اليهود وسكانها وقتئذ والأنشطة التى كانوا يمارسونها، وتأثرهم بالأوضاع السياسية في البلاد، وإنعكاس ذلك على حياتهم اليومية.

والمسلسل بطولة منة شلبى، وإياد نصار، وريهام عبدالغفور وأحمد حاتم، ورانيا منصور ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل " صديق العمر " جمال سليمان ونهال عنبر

مسلسل "صديق العمر" من أبرز الأعمال التى تطرقت للثورة أيضا الذى يعتبر سيرة ذاتية عن علاقة الرئيس جمال عبد الناصر بصديق عمره المشير عبد الحكيم عامر وتطرق للثورة وأحداثها وأسبابها ودارت أحداثه حول العلاقة التاريخية بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقائد القوات المسلحة المصرية المشير عبد الحكيم عامر فى الفترة ما بين 1960 وحتى 1967، منذ الوحدة بين مصر وسوريا وحتى النكسة، مرورا بأحداث فترة الستينيات.

و"صديق العمر" شارك فى بطولته جمال سليمان وباسم سمرة وصبرى فواز ودرة ونهال عنبر، والمسلسل قصة ممدوح الليثى وسيناريو وحوار محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.