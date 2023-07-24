موعد طرح "مندوب مبيعات" فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - قررت أسرة فيلم "مندوب مبيعات" بطولة الفنان بيومى فؤاد والنجمة أيتن عامر، طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية والدول العربية يوم 17 أغسطس المقبل، وذلك لينافس في موسم الصيف السينمائى.

وكان سافر الفنان بيومي فؤاد، إلى دبي لتصوير فيلمه الجديد "مندوب مبيعات" مع الفنانة أيتن عامر، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم مندوب مبيعات

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية، حيث يسافر بيومي فؤاد إلى دبي ويتعرف على امرأة، ويعاني من فشل العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بالزواج دائما، حتى يتعرّف على أيتن عامر وتنشأ بينهما قصة حب مليئة بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومي فؤاد، وأيتن عامر، وأحمد فتحي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبدالعزيز، ويسرا المسعود، وإيمان يوسف، ووائل عوني، وأيمن قنديل، ومنى فاروق، ولمياء كرم، تأليف وإخراج حامد صالح.

بيومي فؤاد

شوقت الشركة المنتجة لفيلم "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد الجمهور لطرحه في السينمات.

موعد طرح شوجر دادي:

حيث طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي للعمل والذي من المقرر طرحه في الصيف يوم 24 مايو بدور العرض المصرية، فيما ينطلق في باقى الدول العربية يوم 25 مايو.

وشهد الإعلان مشاهد رومانسية جمعت ليلى علوي وبيومي فؤاد، قبل أن تتهم شخصية حمدي الميرغني ومصطفى غريب والدهم بأنه مريض.

ثم تتسارع الأحداث مع ظهور الراقصة جوهرة ومحاولة الأبناء إنقاذ أسرتهم من الفضيحة، نتيجة علاقة والدهم براقصة ورغبته في الزواج منها، وشهد الإعلان ظهور المطرب هشام عباس كضيف شرف في الفيلم الذي يغني فيه أغنية بعنوان "شوجر دادي".

تعاون بيومي وليلى للمرة الثانية:

الفيلم يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

عودة تامر هجرس:

يشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

قصة فيلم شوجر دادي:

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم شوجر دادي الإعلان التشويقي الثاني، تمهيدًا لطرحه في السينمات.

وكشف البرومو عن قرار الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

وكانت انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانين ليلى علوي وبيومي فؤاد، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي.

وحرص المنتج محمد حامد، على مشاركة جمهوره صورة تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل الاستوديو، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بموقع فيسبوك قائلًا: " مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم "شوجر دادي".