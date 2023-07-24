شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أغنية "دي حبيبتي" غدًا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم سامو زين غدًا الثلاثاء أغنيته الجديدة "دي حبيبتي"، وهي الأغنية التي كتب سامو زين عنها عبر صفحته بموقع فيس بوك أنها تأتي بعد 3 سنوات من الانتظار، وهي أغنية رومانسية جديدة.

وفي سياق متصل كشف الفنان سامو زين عن عودته للسينما بعد 17 عاما من الغياب عن آخر فيلم شارك في بطولته والذي طرح في 2006 حيث جسد شخصية "عادل"، ويشارك فى بطولة العمل بجانب سامو زين عدد من الممثلين من مصر والوطن العربى، ويصور خلال أيام، وهو من إخراج إسماعيل الأبرص.

الفيلم قصة أسامة محمد الأبرص(سامو زين) وإسماعيل الأبرص وسلمى محمد صلاح .

النجم سامو زين سبق وطرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.