موعد حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل في مهرجان العلمين، في دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

وكانت حرصت نقابة المهن الموسيقية بدولة تونس على تكريم النجم أحمد سعد، ومنحته بطاقة انخراط شرفيه في النقابة، وذلك على هامش إحيائه حفلاً غنائيًا في مهرجان قرطاج الدولى في دورته الـ 57.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، صور التكريم بحضور النقيب ماهر الهمامي والفنان أنيس الخماسي قائلة: استقبال الفنان المصري أحمد سعد، وفي حضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي كلمته لوسائل الإعلام، أعرب الفنان أحمد سعد عن حبه واحترامه للشعب التونسي، وقد تم تكريمه وتسليمه بطاقة شرفية في النقابة.

هدية قيمة

وقال أحمد سعد أثناء التكريم: دي هدية وقيمة قيمة غير عادية بالنسبة لي وشكرًا جدًا جدًا للنقيب وشكرًا للتونسيين ودعمكم وحبكم وووقفتكم معايا وإن شاء الله اقدملكم حاجات حلوة.

وأحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا أسطوريا بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، حيث وصل احمد سعد الي تونس برفقه مدير اعماله أندرو داوود ومنظم الحفلات المصري تامر عبدالمنعم واحيا حفلا تاريخيا مع المتعهد التونسي شمس، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع من محبى الفنان أحمد سعد ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وكان في استقبال أحمد سعد، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، وتم اهداءه الورود فور وصوله المطار للترحيب به، واصطحابه لمقر إقامته، وحظى سعد بترحيب واسع من الشعب التونسي الذى حرص على استقباله بشكل يليق به وبنجوميته وإلقاء التحية له والتفاعل معه طوال الحفل.

وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقين: السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما تم تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وتفاعل الجمهور التونسي بشكل كبير مع أحمد سعد، خلال الحفل، وقدم النجم عددًا من أغانيه الشهيرة، أبرزها إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي، وغيرهم.

ويعد النجم أحمد سعد من اهم الأصوات على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، ويحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، نظراً لنوعية أغنياته التى تساير العصر، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة ، كما يعد المطرب الأكثر طلبا فى الحفلات داخل مصر وخارجها.