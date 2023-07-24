شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الحمامات الدولي بتونس يختتم فعالياته بتكريم الأغنية النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الحمامات الدولي بتونس الأغنية النسائية التونسية - بقيادة يوسف بالهاني وذلك يوم 12 أغسطس، وهو اليوم الأخير في فعاليات المهرجان الذي يجمع عروضًا مسرحية وأدائية وحفلات لكبار المطربين في الوطن العربي.

مهرجان الحمامات الدولى هذا العام يشهد مشاركة عربية ودولية، وبدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو ويستمر حتى 12 أغسطس، واختارت لجنة المهرجان هذا العام 31 عرضًا فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.