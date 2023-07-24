صورة نادرة لـ يسرا مع والدتها.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 11:48 مساءً - نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها برفقة والدتها وهي في عمر الشباب.

يسرا تنشر صورة لها مع والدتها

علّقت يسرا أسفل الصورة قائلة “مفيش يوم يبعدى عليا من غير ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي 400 سنين من غيرك يا أمي .. عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكثير من هنا .. وحشتيني أوي يا ست الحبايب .. ربنا يصبرني على فراقك … فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي”.

يسرا ووالدتها

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها الرحمة والمغفرة.

يسرا تشارك في فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة يسرا في «فيلم شقو»،بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي من المقررعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، يجمعه مع الفنانة يسرا، من كواليس تصوير فيلم «شقو»، وعلق على الفيديو قائلا: «بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا».

وفيلم «شقو» من بطولة الفنان النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وعدد أخر من نجوم الفن والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

آخر أعمال النجمة يسرا

أما عن آخر أعمالها الدرامية فشاركت النجمة يسرا في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل “ألف حمد الله على السلامة“.

أيضاً عدد من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، آدم الشرقاوي، أوتاكا، وبيومي فؤاد، والمطرب عنبه.

ومسلسل “ألف حمد الله على السلامة” من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وأحداث مسلسل “ألف حمد الله على السلامة” تدور في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تُدعى منى السويسي

حيث تعود بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية في الوقت ذاته.

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