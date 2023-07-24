ابنة أسما شريف منير تودّع الطفولة وتنافس والدتها في الأنوثة والجمال.. والجمهور يعلق: نُسخة منك

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يوليو 2023 11:48 مساءً - نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة من أحدث ظهور لها وذلك عبر خاصية الاستوري.

أسما شريف منير مع إبنتها

ظهرت “أسما” في الصورة برفقة ابنتها، وكانت ترتدي إطلالة كاجول جذابة فارتدت تيشرت من اللون الرمادي واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت بندانة مميزة ووضعت مكياج ناعم.

ظهرت ابنه “أسما” معها في الصورة وكانت ترتدي توب من اللون الأبيض مع شورت من نفس اللون.

أسما شريف منير مع إبنتها

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وأضحوا مدي التشابه بينهما.

أزمة أسما مع والدها شريف منير

وقد انتشرت أنباء عن وجود خلاف بين اسما شريف منير ووالدها الفنان شريف منير، وإلغاء متابعة كل منهما الآخر.

وقالت اسما شريف منير خلال لقائها ضيفة على برنامج تلفزيوني، أنها مستغربة من ردود الناس ” كلنا بنتخناق مع ابونا ومامتنا، و نزلى صورة عشان لقى الناس ظاطت وكبرت الموضوع لكن هو ابويا وسندى وظهرى وكبيرى وهيفضل طول عمرى كبيري.

من هي أسما شريف منير؟

وأسما هى ممثلة وإعلامية وهى ابنة الفنان شريف منير، تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، هى محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، فهى محبة للغناء والموسيقى، تزوجت اسما مرتين، مرة من رجل الأعمال محمود السكري، والمرة الثانية من الفنان محمود حجازي ولكنهم انفصلوا بعد فترة من الزواج.

آخر أعمال شريف منير

وكانت آخر أفلام النجم شريف منير “فيلم يوم 13” وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3d.

بينما شارك الفنان خالد الصاوي رمضان الماضي بـ 4 أعمال مختلفة ومنها: مسلسل “الكتيبة 101″، ومسلسل “جت سليمة”، مسلسل “مذكرات زوج”، مسلسل “سره الباتع”.

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