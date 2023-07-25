صناع أغنية "سطلانة": نجاحها رزق من عند ربنا وأى شغل فيه حب بيصنع المعجزات

القاهرة - سامية سيد - حل كل من عبد الباسط حمودة وحمدى بتشان ومحمود الليثى وحسن الخلعى، صناع أغنية "سطلانة" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، ورووا تفاصيل تجهيز أغنية "سطلانة" التي حققت نجاحا كبيرا، حيث قال عبد الباسط حمودة: "كنت قاعد في البيت لقيت الليثى بيكلمنى وكنت عاوز أنام وفضل مصمم إنى أنزل ونروح نسجل أغنية في استوديو بمصر الجديدة".

وأضاف محمود الليثى:" نجاح الأغنية كان رزق من عند ربنا ونجاحها كان نفحة من عنده سبحانه وتعالى، والموضوع جه من أول ما عملنا نجاح مع على ربيع قبل كده في فيلم، وبناء عليه كريم السبكي كلم حسن الخلعى وقال عاوز أغنية حلوة، وروحت أنا وعبد الباسط وغنينا الجملة وحسيت إنها محتاجة تطعيم وقال لى إيه رأيك في حمدى بتشان وقلت له ياريت يوافق، وحسن ما كانش عاوز يغنى في الأول".

واستكمل حسن الخلعى: "كريم السبكي لما كلمنى وقال لى عاوزك تنفذ الأغنية دى، وكانت معمولة 3 كوبليهات، أنا كان نفسى أغنى بس اتكسفت وكريم قال لى لا هتعمل كل ده وما تغنيش فقال لى اعملوا كوبليه وانتو في الاستوديو يكون بتاعك، وفعلا في 10 دقايق زودنا الكوبليه بتاعى وفرحت جدا لإنى هاكون في فيلم كبير وكمان هاكون مع أساتذة ما أحلمش إنى أغنى معاهم".

وأضاف حمدى بتشان: "لما قالولى على الأغنية ما اتأخرتش لحظة، والعمل جماعى 4 مطربين في غنوة في فيلم وكل واحد فينا اجتهد وعمل اللى عليه، وربنا كلل مجهودنا، وإن اللاعب طاهر محمد طاهر يحطها في الكاسيت ويشغلها وكل الناس تغنيها، وده لأن أى شغل في الدنيا جواه حب بيصنع معجزات وعمرنا ما بنفكر إن أي أغنية هتفرقع وتكسر الدنيا".

أغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناؤها ضمن فيلم "بعد الشر" الذي عرض خلال الفترة الماضية بالسينما، وهو من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.