نجل الفنانة نيللي كريم يُثير الجمهور بوسامته وعضلاته المفتولة …الجمهور أحلي من مهند التركي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:50 صباحاً - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة جمعتها بنجلها على شاطىء البحر.

نيللي كريم تحتفل مع نجلها بعيد ميلاده

نشرت نيللي الصورة احتفالًا بعيد ميلاده، وتفاعل الجمهور مع الصورة وأبدوا إعجابهم بوسامته بعد وصوله لعمر الشباب، وتساءل الكثير من محبي نيللي عن هوايات نجلها وإمكانية دخوله مجال التمثيل.

الصورة من حساب نيللي كريم على إنستجرام

الجدير بالذكر أن نيللي كريم احتفلت مؤخرًا بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ليه لأ 3“، خاصة وأن العمل حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه عبر المنصات الألكترونية.

مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث

تتحمور أحداث المسلسل حول الشاب معتز هشام وهو ابن الفنانة نيللي كريم في المسلسل، وابنتها التي تجسد دورها فريدة رجب، حيث يؤثر كل منهم على حياتها وقراراتها الشخصية بعد أن تقع في حب رجل آخر.

تواجه نيللي كريم العديد من الضغوط بعد الطلاق، حيث تحاول إخفاءها دومًا وإظهار قوتها لأبناءها، واستمرت على تلك المنوال حتى اللحظة التي وقعت بالحب لتجد نفسها في مأزق أكبر.

يرصد المسلسل العديد من المشاكل المختلفة التي تواجه المرأة المطلقة في المجتمع المصري والعربي على السواء، وخاصة حال رغبتهن في تكرار تجربة الزواج ورفض الأبناء لذلك القرار.

أبطال “ليه لأ ” الجزء الثالث

يشارك العديد من النجوم في بطولة مسلسل ليه لأ بجانب الفنانة نيللي كريم منهم نادين فاروق، فريدة رجب، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام، أمير صلاح، سامية أسعد، حازم سمير، آلاء السنان، فكرة سارة الطوبجي، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

يستكمل مسلسل ليه لأ الجزء الثالث حلقة النجاحات التي حقهها في المواسم الماضية، حيث حمل كل موسم قصة مختلفة عن سابقيه، ليتفاعل معه الجمهور مع عرض حلقاته الأولى.

وأذيع مسلسل “ليه لأ 3 يوم الأربعاء، والخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 12 منتصف الليل، وحقق نجاح باهر بعد عرض آخر حلقاته.

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