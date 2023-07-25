صبري فواز: الفن لن يتغير .. الحياة أصبحت هيستيريا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان صبري فواز العديد من الأسرار الفنية، خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، وتحدث عن الفروق بين الفن في الفترة الحالية والفن منذ سنوات طويلة، قائلا: "الفن هو الفن طول الوقت ولن يتغير، لكن ما تغير هو أن الحياة أصبحت أكثر هيستيريا وسخونة، ومن ثم، فإن الفن في حاجة إلى إيقاع أسرع حتى يواكبها".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "الفن سيظل هو الفن، هناك هيستيريا، ولكن لدينا أيضا ميزات مثل زيادة الفرص، في الماضي كان لدينا مسلسل تعرضه القناة الأولى ومسلسل آخر تعرضه القناة الثانية فقط لمدة 15 أو 20 سنة".

وتابع صبري فواز: "هذا الأمر تغير وأصبح لدينا براح في القنوات التي تعرض الأعمال الفنية والمسلسلات بالإضافة إلى السوشيال ميديا ويوتيوب، وأصبح هناك مساحات كثيرة للحضور".

وتحدث الفنان عن مدى تقبله لظهور فنانين بعدما تصدروا تريندات السوشيال ميديا، قائلًا:" تعظيم سلام لأي حد ربنا يكرمه عن طريق التريند أو عن طريق شقاء أو أي طريق، دي طول عمرها موجودة وهتفضل موجودة، ولكن هل الفنان ده هيبقى مجرد تريند وينتهي ولا هيبقى عنده قدرة على الاستمرارية ".

وأكد، أن الفنان صبري فواز إذا تم تأسيسه جيدا على الأوجه كافة ما بين النواحي الذهنية والجسدية والفنية والنفسية، فإنه سيظل موجودا ومستمرا مهما تغيرت التريندات، وقد يصنع التريند أيضا.

نبذة فنية عن صبري فواز

ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، أخرج عشر مسرحيات قصيرة للتليفزيون المصرى عن كليلة ودمنة، وأخرج مسرحية ..(ميسدكول من هولاكو ) للمسرح القومى، له مقالات متعددة فى بعض الصحف والدوريات التى تصدر في القاهرة .

قام “فواز” بدور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم ( حليم) كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها فيلم أيام السادات، مسلسل نيران صديقة، مسلسل أفراح القبة، مسلسل رحيم، فيلم موسى.