صناع أغنية "سطلانة": هنغنى فى فرح طاهر ببلاش.. والليثى: الأغنية حققت لى العالمية

القاهرة - سامية سيد - حل كل من عبد الباسط حمودة وحمدى بتشان ومحمود الليثى وحسن الخلعى، صناع أغنية "سطلانة" ضيوفاً في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، وقال محمود الليثى: "مبدأيا إحنا الأربعة هنغنى في فرح طاهر محمد طاهر ببلاش؛ لأن الصراحة وشه حلو علينا".

وأضاف الليثى: "البداية لما الأهلى كسب الوداد وبعد ما المباراة خلصت واللاعبين خارجين من المدرج وحسين الشحات ماسك الموبايل وطاهر حاطط السماعة وضغط على أى أغنية في البلاى ليست فكانت أغنية سطلانة، وإحنا نمنا وصحينا تانى يوم لقينا الأغنية مكسرة الدنيا، وزادت حلاوة لما لقينا منتخب الأوليمبى غناها ونويل رقص عليها، وكمان الأطفال في مدرسة كرم القدم في ريال مدريد غنوها ومانشستر يونايتد".

وأضاف حمدى بتشان: "أنا عملت أغانى كتير ناجحة في حياتى، ولكن أغنية سطلانة هي نجاح مختلف من بعد أغنية الأساتوك وحسستنى إنى بأبدأ من أول وجديد، وإدتنى إحساس بالنجاح جامد جدا وجميل؛ لأن النجاح ده بيرضى النفس وبيكون في حافز على إن الشخص يبدأ من تانى".

وقال عبد الباسط حمودة: "الأغنية فرقت معايا أكيد وودتنى في أماكن تانية زى أمريكا وإسبانيا، وأكيد بقى بيجيلى شغل أكتر وأفراح.

وأشار محمود الليثى إلى أنه سعى إلى العالمية، وأن أغنية سطلانة حققت له ذلك.

أغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناؤها ضمن فيلم بعد الشر الذي عرض خلال الفترة الماضية بالسينما، وهو من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.