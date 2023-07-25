الليثى: الأجانب بيتصوروا معايا من بعد "سطلانة".. وعبد الباسط: الناس بتطلبها منى

القاهرة - سامية سيد - حل كل من عبد الباسط حمودة وحمدى بتشان ومحمود الليثى وحسن الخلعى، صناع أغنية "سطلانة"، ضيوفاً في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، وقال الليثى: "اتفاجئت وأنا في حفلة في شرم الشيخ كلها أجانب، ولقيتهم جايين يتصوروا معايا واستغربت وقلت لهم انتو عارفينى؟ لقيتهم بيغنوا سطلانة، بجد إحنا مش مصدقين نجاح الأغنية بالشكل ده".

وأضاف عبد الباسط حمودة: "أنا عملت حفل في العريش وحفل في ساقية الصاوى وكل الناس تطلب سطلانة.

وتابع حسن الخلعى: "إحنا صورنا الأغنية في رمضان وكلنا كان عندنا شغل في يوم التصوير في خيم رمضانية، وكلنا روحنا اتسحرنا وصورناها".

وروى محمود الليثى موقفاً قائلاً: "أنا ومدير أعمالى شفنا واحدة غلبانة وتعبانة ومعندهاش حد يوديها المستشفى، واتبرعنا وودناها المستشفى كان يوم الأربعاء، يوم الخميس خرجت ودعيت لينا، وقالت الدعوة دى من حقكوا عشان انتوا بتراضوا اللى زينا، ومشيت 10 خطوات ووقعت ماتت، ووعدنا نفسنا قدام ربنا إن عيالها في رقبتى أنا ومدير أعمالى ليوم الدين".

وأضاف الليثى: "يوم الجمعة كان مباراة الأهلي والوداد ومش في دماغنا حاجة، وكنا زعلانين على الست اللى ماتت، وكان يوم السبت الأغنية مكسرة الدنيا في كل مكان، فهو ربنا بيسبب الأسباب واللى يقدر يعمل خير يعمله عشان هيقعد له".

أغنية "سطلانة" غناء حمدى بتشان وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وتم غناؤها ضمن فيلم بعد الشر الذي عرض خلال الفترة الماضية بالسينما، وهو من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.