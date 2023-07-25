مانيكير وخواتم نسائية.. نجل راغب علامة يتجاوز كل الخطوط الحمراء وينشر مقطع فيديو صادم | شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:48 صباحاً - أحدث لؤى نجل المطرب راغب علامة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في فيديو صادم، ظهر من خلاله وهو يضع طلاء أظافر ويرتدي الكثير من الإكسسوارات.

نجل راغب علامة في فيديو مثير للجدل

وظهر لؤي وهو يرتدي الكثير من الخواتم مع أظافر طويلة مطلية باللون الأبيض وهو ما تسبب في تعرضه لكثير من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

راغب علامة يدعم نجله

ودعم راغب علامة في حفلته الأخيرة نجله لؤي وطلب منه الصعود على المسرح وقام بتوجيه رسالة نارية لمنتقديه قائلا: في حملة عشوائية ضد لؤي بس هيدا الصبي كتير كتير قوي وموديل كبير في عالم الموضة.

نفاد تذاكر حفل راغب في مهرجان قرطاج

نفدت تذاكر حفل الفنان راغب علامة، المقام ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، والذي سوف يحيه يوم 5 أغسطس المقبل.

ويحيي راغب علامة، حفل غنائي بصحبة الفنانة نانسي عجرم، بالعلمين الجديدة، حيث طرحت الشركة المنظمة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.

وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوتة، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

نبذة عن راغب علامة

يذكر أن النجم راغب علامة، بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

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