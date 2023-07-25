أجمل من ياسمين صبري.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل بأنوثتها الطاغية – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:48 صباحاً - نشرت هند، زوجة ابن الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة ومثيرة برفقة زوجها احمد ماجد المصري.

المصري، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية فستانا باللون السيمون مكشوف الصدر. برفقة زوجها احمد ماجد المصري.

زوجة ابن ماجد المصري في ظهور مميز

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور المميز لزوجة نجل الفنان ماجد المصري وكانت من أبرز التعليقات على المنشور أحد المتابعين الذي وصفها بـ أنها أجمل من الفنانة ياسمين صبري أيقونة الجمال المصرية.

من هو أحمد ماجد المصري؟

أحمد ماجد المصري هو إبن النجم ماجد المصري، يتميز بموهبة فنية في مجال الإخراج وصناعة الأفلام والإعلانات والفيديو كليبات، وأخري في مجال التمثيل مثل والده. وعلى ما يبدو سيتقدم في المراتب الفنية قريبًا وربما سنراه بين مشاهير الإخراج والتمثيل في مصر .

المخرج أحمد ماجد المصري

وأكد المخرج أحمد ماجد المصري ضمن لقاء إذاعي مؤخرًا أنه انتهى من إخراج أول أفلامه فى أمريكا وهو فيلم “غير قانوني” وهى تجربة جديدة على المجتمع المصرى، وهو فيلم وثائقى يكشف أسرار وعقلية مجتمع يعيش تحت الأرض وهو ما يسمى بفن “الراب”، والرسالة التى يقدمها بشكل حرفي، مشيرا إلى أنه صوره فى عدة أماكن من بينها لوس أنجلوس ومصر. وذلك بعد أولي تجاربه كمساعد مخرج مع المخرج طارق العريان فى “فيلم الخلية” بطولة الفنان أحمد عز

وقال المخرج أحمد ماجد المصري فى تصريحات خاصة أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتعاون مع والده النجم ماجد المصري فى عمل سينمائى يكون مفاجأة للجميع ومن المقرر الكشف عن تفاصيله بعد الاستقرار عليه مشيرا أنه شرف له أن يتعاون مع والده فى أى عمل فنى بسبب النجاح الذى حققه فى مشواره سواء على صعيد السينما والدراما والمسرح .

وكانت آخر أعمال المخرج أحمد ماجد المصري كليب “لولاك حبيبي” للنجم تامر حسني ضمن ألبومه الأخير “عيش بشوقك” الذى حقق نجاحًا كبيراً، والذى تعاون معه لأول مرة، وهو من كلمات وألحان تامر وتوزيع جمال الحمداوى، وحقق بهذا الكليب نجاحًا كبيرًا بعد طرحه بوقتٍ قليل عبر المنصّات

كما يخوض نجل ماجد المصري أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فى عمل مع المؤلف هشام هلال وحاليًا فى مرحلة التحضيرات الأولية ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

أحدث أعمال ماجد المصري

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان ماجد المصري خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد خمس جولات، والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته أدم الشرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفى درويش، ومطرب الراب آر سينك وآخرين، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.

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