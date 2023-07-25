شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم فى ساقية الصاوى.. "دارت الأيام وظلمنا الحب" الخميس 3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلتين لكوكب الشرق أم كلثوم وتقدم خلالهما أغنيتين وهما "الأطلال"، "وسيرة الحب"، وذلك يوم الخميس 3 أغسطس، الحفل الأول من الساعة الـ 6 مساء، والثانى من الساعة الـ 8 مساء، "ولم يتغيب مسرح عرائس أم كلثوم بساقية الصاوى عن متابعيه منذ أن بدأ فى عام 2005، حيث يقام الحفل الشهرى الخميس الأول من كل شهر، على غرار حفلها الذى كانت تقدمه أيضًا يوم الخميس وتنقله الإذاعة المصرية.





كما يقدم الفنان وائل الفشني حفلاً غنائيًا علي مسرح ساقية الصاوي ، بقاعة النهر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعه 4 اغسطس ،حيث سيقدم وائل الفشني خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.

وكان قدم الفنان وائل الفشنى عددا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.