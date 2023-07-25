شكرا لقرائتكم خبر عن تخلى عن الوظيفة فى التربية والتعليم واتجه للفن.. ذكرى ميلاد شوقى شامخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان شوقى شامح، حيث إنه من مواليد 25 يوليو، ولد بحي الحلمية بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة عين شمس عام 1972، عمل بعدها مراجع حسابات بالتربية والتعليم قبل أن يتجه إلى العمل الفني.

شارك شوقى شامخ الزعيم عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، ثم شارك الزعيم مرة أخرى في مسرحية "مدرسة المشاغبين" مديرا للمسرح ودخل شوقى قلوب المشاهدين ببساطته ‏وثقافته الواسعة، وتجد اسمه على تترات ‏أهم الأعمال الدرامية المصرية التى لن تتكرر، أبرزها رأفت ‏الهجان، وليالى الحلمية، وأرابيسك، وزيزينا، وفى علامات ‏السينما مثل "كتيبة الإعدام" و "البحث عن سيد مرزوق"، ‏فظل مرتبطًا بالكاميرا حتى آخر يوم فى عمره بعد أزمة ‏قلبية مفاجئة خلال تصوير دوره فى مسلسل المصراوية 2.‏

كما قدم عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها "ريا وسكينة، حضرة المتهم أبي، رجل من زمن العولمة، أرابيسك، المصراوية، فريسكا، رأفت الهجان، الشهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزنيا".

وتزوج الفنان شوقى شامخ من سيفين صلاح الدين ‏مذيعة النشرة الفرنسية ومقدمة برنامج عالم الطب وعلماء ‏‏2000، عن قصة حب، وكان يرسل لها جوابات ظلت ‏محتفظة بها حتى بعد مماته، وأنجب منها سيرين الابنة ‏الكبرى وأحمد الذى يصغرها بـ5 سنوات.‏