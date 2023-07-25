شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى اليوم.. 4 سنوات على رحيل الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019 قبل أربع أعوام، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة حقق فيها نجومية كبيرة بأدوار حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب.

ولد فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فى يوم 5 فبراير عام 1952، وقد توفى والده عندما كان فى الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته، حصل على البكالوريوس فى الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سويًا ثنائى ناجحًا فى السينما.

انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" ، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان"، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، ، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام ، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.

أعلن فاروق الفيشاوي في 3 أكتوبر عام 2018، بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، لكنهم أحبوا شجاعته في مواجهة الأزمة، حتي توفته المنية في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وكان الفيشاوي يعالج في مستشفى ابن سينا في الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.