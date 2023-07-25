شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع تامر حسين وجلال حمداوى في أغنية "كعبك عيلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم رامى صبرى من تسجيل أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.





وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وطرح النجم رامي صبري أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد أن طرحها رامي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماهى المختلفة، كما تم عرضها على في تايم سكوير الأسبوع الماضي.