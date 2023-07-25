شكرا لقرائتكم خبر عن 22 عامًا على فيلم "ابن عز".. آخر أعمال الراحل علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الثلاثاء، 22 عامًا على فيلم " ابن عز"، حيث عرض لأول مرة في 25 يوليو 2001 آخر بطولات النجم الراحل علاء ولى الدين، حيث استقبلت قاعات العرض السينمائى، العرض الأولى للفيلم صيف سنة 2001، وكان الفيلم آخر أعمال الفنان الراحل قبل وفاته فى 11 فبراير عام 2003، أثناء تصويره فيلم "عربى تعريفة" والذى لم يكتمل بسبب وفاته.

"ابن عز" والفيلم بطولة علاء ولى الدين و حسن حسنى وحسين الإمام ودينا ومحمود عزب وحجاج عبد العظيم و إنعام سالوسة وأحمد مكى وسعيد طرابيك و سامى سرحان وتأليف أحمد عبد الله و إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول "فريد" الابن المدلل الذى يجد نفسه متورطا بعدما حصل والده على قروض خيالية من البنوك وهرب بها تاركا ابنه الوحيد المدلل فريد يواجه كل هذه المشاكل ويجد الابن نفسه فى مواجهة السلطة لأنه المسئول عن هرب والده فيواجه حكما بالسجن.

وأثناء الرحلة إلى السجن تنقلب سيارة الترحيلات فيهرب فريد مع زميله فى القيد الذى يصطحبه إلى عالم جديد آخر يتخلص فيه من فريد القديم المدلل ويتخلص من أزمته أيضا وتعود إليه شركات والده بمساعدة زميله فى القيد وأصدقائه.